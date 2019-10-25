РИАМО - 25 окт. В подмосковном Одинцове на пересечении улиц М. Неделина и Молодежной установят памятник Герою Советского Союза, главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Это одна из центральных точек города Одинцово. Живописная зеленая площадка, которую хорошо видно, как проезжающим автомобилистам, так и пешеходам. Логично завершить ее благоустройство установкой монумента заслуженному человеку, в честь которого и названа улица», – отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

В соответствии с чертежами размер сквера составит 12 на 12 метров. Высота памятника вместе с постаментом – почти 6 метров. Его оборудуют элементами ночной подсветки, а вокруг разместят лавочки. Мощение предполагается выполнить гранитной брусчаткой и плиткой.

«В проекте есть и историческая составляющая. На гранитные поверхности будет нанесена подборка цитат Митрофана Неделина», — пояснил главный архитектор Одинцовского округа Кирилл Завражин.

Жителей и гостей Одинцова просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, вызванным проведением работ по благоустройству территории сквера.