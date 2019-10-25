РИАМО – 25 окт. В поездах на Филевской линии Московского метрополитена и во флагманском магазине подземки на станции «Маяковская» запустили пилотный проект «Аромат в метро», более 90% человек, опрошенных в рамках эксперимента, поддержали идею, говорится в сообщении пресс-службы столичного метро.

В рамках проекта предлагается установить в поездах оборудование по ароматизации воздуха. Сейчас они установлены в трех составах на Филевской линии. Запах имбиря можно почувствовать в одном из поездов и в магазине, а в двух других поездах – ароматы сакуры и свежескошенной травы.

«Чтобы узнать мнение пассажиров, мы в течение месяца проводили опросы. Наши сотрудники задавали вопросы пассажирам, рассказывали, что мы тестируем оборудование, и просили оценить проект. Более 90% его поддержали и предпочли бы ароматизированный вагон обычному, выше всего оценили аромат «Сакура», за него проголосовали почти 100% опрошенных», – сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она отметила, что большинство опрошенных посетителей флагманского магазина метро также посчитали, что ему нужен фирменный аромат.

В материале отмечается, что оборудование, которое используется в рамках проекта, полностью сертифицировано, а тестируемые ароматы безопасны для аллергиков.