РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. В лицее подмосковного Подольска прошла линейка к 120-летию со дня рождения одного из основоположников отечественной атомной энергетики академика Николая Доллежаля, архив музея пополнил фильм «Золотой век» о жизни ученого, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Торжественная линейка и возложение цветов к мемориальной доске, приуроченные к 120-летию со дня рождения выдающегося ученого и конструктора, одного из основоположников отечественной атомной энергетики и промышленности академика Доллежаля, состоялись в пятницу в лицее №1 Подольска. Заслуженный конструктор РФ, руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ) Юрий Драгунов вручил на хранение в архив музея фильм «Золотой век», повествующий о жизни академика», – говорится в сообщении.

В 1912 году семья Доллежалей переехала в Подольск, где отца будущего ученого назначили директором Подольского цементного завода. В Подольске прошли детские и юношеские годы будущего создателя атомной техники. В 1917 году здание лицея №1 носило почетное звание Реального технического училища, где в это время завершал свое обучение будущий академик Доллежаль.

Когда произошли атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Игорь Курчатов именно Доллежалю поручил сконструировать первый промышленный реактор по наработке оружейного плутония. Позже его детищем стал реактор для получения трития для водородной бомбы. В 1952 году он успешно разработал ядерную энергоустановку для первой отечественной атомной подводной лодки и первые корабельные реакторные установки моноблочного (интегрального) типа.

Этот период считается годом основания Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники, который сегодня носит имя Доллежаля. В 1961 году Доллежаль создал ядерную кафедру «Энергетические машины и установки» в МГТУ имени Баумана и руководил ей 25 лет.

В Подольске на здании лицея №1 установлена мемориальная доска в память о Доллежале, а в микрорайоне Кузнечики его именем названа одна из улиц.