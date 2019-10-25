РИАМО – 25 окт. В городском округе Солнечногорск достроили экодук, по нему дикие животные смогут переходить скоростную трассу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Экодук построили через скоростную трассу на участке третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги.

«Его длина составляет порядка 100 метров, ширина – свыше 20 метров. Это самый масштабный из пяти экодуков ЦКАД. Второй, длиной 53 метра, расположен в Дмитрове», – говорится в сообщении.

Экодуки предотвратят появление животных на трассах и сократят количество аварий с их участием. Места для таких строений определяют с учетом рекомендаций экологов.

Трасса ЦКАД пройдет в 50 километрах от МКАД. Она включает пять пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. Построить дорогу планируется в 2025 году.