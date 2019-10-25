РИАМО - 25 окт. Водоплавающие птицы не улетают на зимовку из национального парка «Лосиный остров» в связи с потеплением, при этом в угодьях пернатых становится даже больше, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«В октябре обычно наши водоемы пустеют, а их пернатые обитатели уже в далеких теплых краях или на пути к ним. В этом году картина совсем противоположная. Конечно, играет роль и погода», – сказал директор нацпарка Рустам Якубов.

Специалисты «Лосиного острова» зарегистрировали рекордное за нынешний осенний сезон количество водных птиц – почти 1,5 тысячи. Лидеры прежние: лысуха – 837 особей и свиязь – 410 особей. На третьем месте хохлатая чернеть – 87 птиц. Остальных видов уток – от единиц до нескольких десятков.

Кормовых ресурсов угодья (водных растений и беспозвоночных) пока хватает, так что мониторинг будет продолжен.