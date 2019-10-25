РИАМО - 25 окт. Сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя городского округа Щелково, подозреваемого в незаконном хранении оружия и патронов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчина проживал в одном из частных домов на улице Карла Либкнехта в поселке Загорянский. Оперативники провели там обыски. Изъяты два пистолета, прибор для бесшумной стрельбы, два ствола калибра 9 миллиметров, два пневматических ружья с изменениями в конструкции, 158 патронов различного калибра, пули и гильзы в разобранном виде, а также порох.

«По заключению экспертизы часть изъятых боеприпасов признана пригодной для производства выстрела. Остальное изъятое оружие и боеприпасы направлены для производства экспертизы», – добавила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.