РИАМО - 25 окт. Ветерану Великой Отечественной войны из Истры Александру Фролову присвоили знак Мособлдумы «За службу закону» II степени, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«На 97-м заседании Мособлдумы ее председатель Игорь Брынцалов подписал постановление о награждении знаком Мособлдумы «За службу закону» II степени Фролова Александра Алексеевича – участника ВОВ, члена президиума Истринской районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Московской области», – говорится в сообщении.

Награда вручается за активное участие в правотворческой деятельности органов государственной власти Московской области и большой вклад в формирование и реализацию законодательства на территории региона.