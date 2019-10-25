РИАМО – 25 окт. Гречневую крупу пяти популярных российских производителей протестировали эксперты Росконтроля, по итогам исследования они определили лучшую, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В тестировании приняли участие марки Makfa, Prosto, «Агро-Альянс», «Увелка» и «Алтайская сказка». Как сообщили специалисты по итогам анализа, все образцы прошли испытание на безопасность употребления», - отмечается в материале.

Также в исследовании отмечается, что качество продукции повысилось. Например, процент доброкачественных ядер оказался высоким во всех образцах, а различные примеси обнаружили в минимальном количестве. Кроме того, содержание токсичных элементов в исследованных образцах ниже максимально допустимого уровня.

По итогам исследования Росконтроль рекомендовал к покупке все образцы. Однако больше всего баллов набрали крупы «Агро-Альянс» и «Увелка». В то же время все марки, кроме «Увелки» уложились в требованию ГОСТ, согласно которому для длительного хранения подходит гречневая крупа с массовой долей влаги не более 13%.