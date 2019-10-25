РИАМО – 25 окт. Новый экспонат для открывшейся в подмосковном Реутове выставки пуговиц будет создан руками ее посетителей, получившийся в результате коллективный арт-объект пополнит запасники музея, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Новая экспозиция «Большая история маленькой пуговицы», в рамках которой ее посетителям предложено создать собственный арт-объект, открылась в Реутовском музейно-выставочном центре (МВЦ)», – говорится в сообщении.

Экспонаты для выставки были взяты из фондов МВЦ, а также из личных коллекций – многие жители Реутова поделились с организаторами редкими экземплярами пуговиц.

«Один из самых исторически ценных экспонатов – пуговица XIX века», – сказала куратор выставки Ирина Тарабанова.

Посетители выставки смогут увидеть современные инсталляции. В их числе необычные фигуры, созданные воспитанниками реутовского центра детского творчества «Изобретариум» из стилизованных пуговиц, которые ребята самостоятельно изготовили с помощью лазерной резки.

Экспозиция также включает в себя два панно с портретами актрисы Мэрилин Монро и художницы Фриды Кало, сделанные при помощи учеников Ирины Тарабановой.

По данным Реутовского информагентства, выставка будет работать до 16 ноября в малом зале МВЦ по адресу: улица Победы, дом №2.