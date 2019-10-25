РИАМО - 25 окт. В связи с резким похолоданием в начале новой недели автомобилистам Подмосковья и Москвы рекомендуют поменять резину на машинах и стиль езды, в середине недели на дорогах может быть скользко, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Гидрометцентр России советует заранее подготовится к наступающему похолоданию. Тем, кто еще не поменял на своих личных автомобилях летнюю резину на зимнюю, рекомендуем озаботиться этим вопросом уже в начале следующей недели. Ведь уже со среды в утренние часы температура поверхности некоторых участков дорог может остывать до отрицательных температур, что вкупе с ожидаемыми осадками превратит их в настоящий каток», — говорится в сообщении.

Кроме того, следует поменять стиль езды. Нужно стараться держать большую дистанцию, тормозить заранее, любые маневры совершать более плавно. Особенно это важно в утренние часы, когда корка снега и льда на дорогах еще не разрушена множеством автомобилей.

С начала новой недели в Московском регионе начнется резкое похолодание. После плюс 14 градусов 27 октября 28 октября днем будет только плюс 4-9 градусов, и температура продолжит опускаться.

«В Московском регионе температура в ночь на среду, 30 октября, составит минус 4 – плюс 1 градус, днем 30 октября поднимется до минус 2 – плюс 3 градусов, местами пройдет небольшой снег», — добавляется в сообщении.

Ночью 31 октября температура воздуха опустится до минус 6-1 градуса, днем будет держаться на уровне минус 3 – плюс 2 градуса, ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

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