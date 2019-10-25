РИАМО – 25 окт. ЦБ впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%, сообщает РИА Новости.

Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредит сроком на одну неделю, а также верхняя граница, под которую ЦБ принимает от кредитных организаций депозиты. Размер ставки влияет на уровень инфляции.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться», — говорится в сообщении.

Летом ЦБ снижал ставку на 0,25 процентного пункта, в итоге она достигла 7% годовых — минимального уровня с апреля 2014 года.

Эксперты, опрошенные изданием, прогнозировали такое снижение. В пользу этого они отметили такие факторы, как замедление инфляции, слабый экономический рост, заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор видит возможность не только снижать ключевую ставку, но и делать это более решительно.