РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 окт. Тотальные проверки водителей на трезвость проведут госавтоинспекторы в подмосковном Красногорске в ноябре, сообщил замначальника отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск Сергей Милованов.

«Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск информирует участников дорожного движения о том, что проведение сплошных (тотальных) проверок будет организовано 1, 9, 15 и 22 ноября», – сказал Милованов.

Он также добавил, что 6, 12 и 20 ноября на территории округа проведут оперативно-профилактическое мероприятие по теме «Перевозка пассажиров».