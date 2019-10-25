РИАМО - 25 окт. Карантин по бешенству животных объявили в столичном районе Царицыно до 25 декабря текущего года, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте.

«Установить карантин на территории района Царицыно Южного административного округа города Москвы до 25 декабря 2019 года», – говорится в сообщении.

На период карантина на территории района запрещено проведение выставок собак и кошек, также запрещены торговля животными и их вывоз за пределы района.

Что делать, если в вашем районе объявили карантин по бешенству>>