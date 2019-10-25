РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. В Климовском отделе ЗАГС подмосковного Подольска 26 октября будущим мамам расскажут о нововведениях в семейном законодательстве, льготах и регистрации новорожденных, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Климовском отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области в субботу, 26 октября, состоится круглый стол для будущих мам. Специалисты расскажут об изменениях в семейном законодательстве, льготах, новых формах документов», – говорится в сообщении.

Подробно рассмотрят, какие документы необходимо взять с собой в роддом и как зарегистрировать рождение ребенка.

Начало круглого стола в 14:00 по адресу: проспект 50-летия Октября, дом №13А. Справки по телефону: 8(496)762-69-07.