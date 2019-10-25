РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 окт. Представительница уличного комитета улицы Буденного в деревне Марусино Люберец попросила проложить канализационные трубы на данной улице, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в Красковском культурном центре состоялась встреча представителей администрации Люберец, уличных комитетов и представителей теруправления «Малаховка-Красково». Представительница уличного комитета попросила проложить на улице Буденного канализационные трубы. Она отметила, что улица находится рядом с улицей Заречная, на которой канализация сделана.

«Сейчас правительством Московской области принято решение сформировать планы на 2021 год именно по частному сектору, план развития в части канализования и водоотведения. В следующем году будет составляться реестр, где надо это сделать. Соответственно в 2021 году будет финансирование», – сказала заместитель главы администрации Люберец Наталья Тышкунова.