РИАМО - 25 окт. Ожидается, что по итогам 2019 года рост выручки от IT-отрасли в Москве составит 7,5%, а общая сумма выручки превысит 4 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин посетил «Горизонт», который является головным офисом IT-холдинга IBS Group, и рассказал о развитии IT-индустрии в столице.

«С каждым годом IT-индустрия занимает все большее место в экономике Москвы. В этой сфере занято порядка 600 тысяч человек – практически каждый десятый работник в городе. И поэтому естественно, что в Москве появляется все больше технопарков, специализирующихся на размещении компаний отрасли информа­ционных технологий. <…> Мы готовы оказывать поддержку в создании других аналогичных технопарков», – сказал Собянин.

IBS Group реализует в Москве крупные проекты по созданию, развитию и сопровождению автоматизи­рованных систем управления для органов исполнительной власти города. Это, в том числе, автоматизированная система управления бюджетным процессом, интернет-портал «Душевная Москва». По объему выручки IBS Group занимает 13 место среди крупнейших IT-холдингов России – свыше 29,2 миллиарда рублей по итогам 2018 года.

В 2018 году суммарная выручка компаний IT-отрасли Москвы увеличилась на 7,4% по сравнению с 2017 годом и составил 3,8 триллиона рублей – 70% от суммарного показателя по России. Вклад IT-отрасли в ВРП Москвы составил 5,9%.

Сейчас в столице в сфере информационных технологий и связи работают свыше 50 тысяч компаний, в которых трудятся порядка 320 тысяч человек. Кроме того, в других отраслях экономики города трудятся свыше 274 тысяч IT-специалистов. В 2018 году число открытых вакансий в отраслевых компаниях выросло на 25%.

Всего в Москве работает 36 технопарков, в которых трудятся свыше 59 тысяч человек. Им предоставляется поддержка от властей – льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю.