РИАМО - 25 окт. В центре Москвы изменится схема движения на участке 1-го переулка Тружеников, он станет двусторонним, изменение схемы движения позволит уменьшить перепробеги и улучшить внутрирайонную связность, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

Изменения начнут действовать 28 октября в границах от пересечения с 3-м переулком Тружеников до владения 10.

«Изменение схемы движения позволит уменьшить перепробеги и улучшить внутрирайонную связность», — говорится в сообщении.

Благодаря изменениям уменьшится время проезда из 1-го переулка Тружеников на улицу Плющиха и во 2-й переулок Тружеников. Также будет проще проехать по 1-му переулку Тружеников в сторону 3-го переулка Тружеников и по 2-му Вражескому переулку до проезда Девичьего поля. Немного сократится время пути и для общественного транспорта.

Водителей предупреждают, что будет запрещена парковка на четной стороне переулка.