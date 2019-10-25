РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 окт. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство, предусматривающее реконструкцию объекта, ранее используемого под стадион, для возведения ледового катка, объект построят в поселке Томилино Люберец, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Реконструкция производится в связи с тем, что стадион находится в неприглядном состоянии и уже не используется.

«Завершение строительства ледового катка запланировано на второй квартал 2020 года. Проект находится на сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области. На объекте будет создано около 50 рабочих мест», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

На ледовом катке планируется организовать занятия по хоккею и фигурному катанию. Площадь объекта составит около 5 тысяч квадратных метров. Застройщиком выступает АО «Строймонтаж».