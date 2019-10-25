РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 окт. Более 30 произведений исполнят в пятницу участники фестиваля бардовской песни в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Произведения будут исполнены в рамках открытого фестиваля-конкурса бардовской песни «Струна души».

«Сегодня (25 октября – ред.) в культурном центре «Дом офицеров» встретятся более 20 бардов, которые исполнят композиции собственного сочинения, а также популярные авторские песни. По итогам фестиваля-конкурса жюри выберет лучших участников», – сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он добавил, что среди музыкантов помимо жителей Люберец есть жители соседних муниципалитетов и Москвы.

«В жюри фестиваля войдут деятели искусств, композиторы и авторы-исполнители, его возглавит лауреат самого первого всероссийского конкурса авторской песни 1987 года Александр Сагайдачный», – отметил Ружицкий.

Бардов оценят в номинациях «Исполнитель» и «Авторская песня» в нескольких возрастных группах. Будут определены лауреаты и дипломанты конкурса. А обладатель Гран-при получит главный приз.

Стать зрителями фестиваля-конкурса «Струна души» могут все неравнодушные к авторской песне. Мероприятие начнется в 18:00.

Фестиваль пройдет по адресу: 3-е Почтовое отделение, строение 30, КЦ «Дом офицеров».