РИАМО - 25 окт. В пятницу в Одинцовском округе проводят «День юстиции» — мероприятие, в ходе которого оказывают бесплатную юридическую помощь населению, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

«Руководители и уполномоченные представители управления министерства юстиции Российской Федерации по Московской области, управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области, управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области, а также Госюрбюро Московской области, Главного управления ЗАГС Московской области, Адвокатской палаты Московской области, Московской областной нотариальной палаты и уполномоченного по правам человека в Московской области проведут совместное выездное мероприятие», — говорится в сообщении.

Цель мероприятия — оказание населению бесплатной юридической помощи.