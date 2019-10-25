РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. Главгосстройнадзор Московской области проверил территорию недостроенного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Силикатная 2» в Подольске по жалобе жителей и установил, что там не приняты меры по предупреждению возникновения несчастных случаев и обеспечению безопасности населения, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска попросил сообщить на интернет-портале «Добродел», когда закончится строительство ТРЦ на улице Тепличная, 5 в микрорайоне Силикатная-2. Работы там не ведутся, охраны нет, стройплощадка представляет потенциальную опасность, особенно для детей. Главгосстройнадзор региона рассмотрел обращение по вопросу отсутствия охраны на строительной площадке.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами произведен визуальный осмотр территории, на которой расположен объект незавершенного строительства. Установлено, что застройщиком не приняты необходимые меры, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки», – сказал начальник управления специальных видов надзора и надзора за эксплуатацией объектов недвижимости Главгосстройнадзора региона Виктор Панкратов.

Строительство ТРЦ «Силикатная 2» приостановлено с 9 марта 2017 года. Объект законсервирован в соответствии с приказом застройщика и проектом консервации.

По словам Панкратова, в адрес ЗАО «Торговый центр Силикатная 2» направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами. Уведомление об исполнении предостережения в Главное управление Госстройнадзора не поступило.

По данному факту в отношении ЗАО «Торговый центр Силикатная 2» возбуждено дело об административном правонарушении, оно передано на рассмотрение в мировой суд.