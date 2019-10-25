РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 окт. Порядка 500 новых рабочих мест появится на предприятии группы компаний «Союзснаб» в подмосковном Красногорске благодаря инвестиционному сотрудничеству с заводом в Китае, сообщил президент группы компаний Денис Черников.

Официальная встреча делегатов китайского города Ханьдань, представителей администрации горокргуга Красногорск и ГК «Союзснаб» состоялась в пятницу. Черников и владелец завода «Кангнуо» Ванг подписали инвестиционное соглашение об открытии производства фруктово-ягодных наполнителей и сгущенного молока в Китае.

«Мы планируем достаточно активно работать на китайском рынке. У нас есть технологии, которые очень интересны для китайского рынка. Мы подписали соглашение с крупнейшим китайским производителем о совместном предприятии и производстве продуктов для производства мороженого. По нашим подсчетам, благодаря реализации этого проекта в Красногорске возникнет порядка 500 рабочих мест», - сказал Черников.

Он отметил, что само производство будет располагаться в Китае. Однако часть сырья будут производить в России, соответственно, возрастет объем продаж и вырастут налоги, которые предприятие отчисляет в бюджет.

Глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина и вице-мер Ханьданя У Цзиньлян обсудили возможность установления дружеских отношений между городами.

«Мы в этот раз приехали, чтобы подписать соглашение об установлении дружеского сотрудничества между городами и протокол о встрече. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в инвестиционной, культурной и образовательной сферах», - подчеркнул У Цзиньлян.