РИАМО - 25 окт. Большинство выпускников Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне устраиваются на работу по специальности, в структуру университета входят Зарайский педагогический колледж и колледж педагогики и искусства, всего в вузе обучается более 5,5 тысяч человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

В пятницу в университете открылся первый в России центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.

«Численность студентов высшего образования – 4722 человека (из них очно – 2790). Численность студентов средне-специального образования – 784 человека (из них очно – 784). Численность профессорско-преподавательского состава высшего образования – 174 человека. Численность педагогических работников СПО – 61 человек. Трудоустройство среди выпускников составляет 70%», - сказал собеседник агентства.

Коломенский университет является одним из трех педагогических вузов региона, за свою 80-летнюю историю вуз выпустил почти 50 тысяч педагогов. Уже этой осенью в стенах вуза будут учиться и повышать свою квалификацию все учителя юго-востока Подмосковья.