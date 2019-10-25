РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 окт. В связи со строительством развязки на пересечении Зенинского шоссе с дорогой Зенино-Павлино изменится схема движения транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Люберцы в рамках строительства транспортной развязки на пересечении Зенинского шоссе с дорогой Зенино-Павлино строители приступили к устройству дорожного полотна. В ночь на 26 октября на период строительства развязки движение транспорта будет осуществляться по временной автодороге параллельно участку дороги Марусино-Зенино с поворотом на автодорогу Зенино-Павлино», - говорится в сообщении.

Запуск движения по транспортной развязке запланирован на декабрь 2019 год.

«В настоящее время работы ведутся на съездах развязки. Также продолжается строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций, в общей сложности выполнено порядка 50% от общего объема работ. В работах задействовано 30 человек и 13 единиц техники. Реализация проекта позволит существенно разгрузить движение на данном участке» - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Общая протяженность дороги составит почти 1,1 километра с перспективной пропускной способностью 17 тысяч автомобилей в сутки.

Параллельно продолжаются работы по реконструкции Зенинского шоссе на участке с 1,9 километра по 3,2 километра. Ведется обустройство пешеходной зоны, монтаж шумозащитных экранов и установка наружного освещения. Строители также приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

Для улучшения транспортной доступности жилых микрорайонов также ведется реализации проекта по реконструкции существующего мостового перехода на 1,8 километра Зенинского шоссе - строители приступили к армированию и бетонированию опор мостового перехода. Завершить работ по реконструкции автодороги и мостового перехода планируется в конце текущего года.