РИАМО – 25 окт. Эпатажный артист Гоген Солнцев опроверг информацию о насильственных действиях в его отношении, но подтвердил, что у него действительно украли телефон, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что после посиделок в баре с компанией малознакомых людей Солнцев стал жертвой некоего жителя подмосковного Серпухова. По данным СМИ, молодой человек истязал и обокрал артиста.

«Сейчас, согласно информации желтых изданий, Гоген собирается наказать обидчика, который, к слову, еще и обокрал шоумена: той же ночью парень исчез, прихватив с собой смартфон Гогена», - говорится в материале.

Сам Солнцев данные слухи опроверг. По его словам, все было иначе — один знакомый напросился пожить у него пару дней, а после этого опоил и украл телефон, на котором хранились данные о банковских картах и информация личного характера, в том числе провокационные снимки.

«Артист подчеркнул, что прекрасно знает, кто это сделал. Более того, у него даже есть ксерокопия паспорта негодяя. Гоген добавил, что уже обратился за помощью к правоохранительным органам», - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».