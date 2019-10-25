РИАМО - 25 окт. Сквер со стендами, рассказывающими о жизни и творчестве писателя Михаила Пришвина, появится в подмосковном Одинцове к концу 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Парковая зона будет располагаться на улице Маршала Бирюзова напротив Центральной городской библиотеки №1. На территории установят современные качели и скамейки, а также информационные стенды, которые будут рассказывать о жизни и творчестве известного во всем мире писателя и публициста.

«Я уверен, что этот проект понравится нашим жителям и станет точкой притяжения и для маленький детей, и для мам, и для людей в возрасте. Достаточное количество малых архитектурных форм и лавочек, удобное пространство и благоустройство. Важно подчеркнуть, что работы проводятся за счет внебюджетных средств. Нам удалось договориться с застройщиками, которые работают на территории города, — они нам оказывают такую финансовую поддержку», — сказал глава округа Андрей Иванов

Решение назвать сквер именем Пришвина было принято в ходе голосования горожан, которое инициировала местная Общественная палата.

В границах Одинцовского округа расположена деревня Дунино, где в течение почти десяти лет бывал писатель. Сейчас в доме работает музей, где посетители могут увидеть кабинет, его личные вещи, а также столовую, где Пришвин пил чай и вел дневник.