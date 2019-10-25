Средняя стоимость квадратного метра жилья в Московской области не более чем статистический показатель, и не стоит ориентироваться на него при покупке квартиры в определенном районе. Цена жилья в Подмосковье зависит от многих факторов. Одним из основных является удаленность муниципалитета от столицы. Где в Московской области самая дешевая и самая дорогая недвижимость, смотрите в инфографике РИАМО.