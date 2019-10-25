РИАМО - 25 окт. В Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне открылся центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, торжественное открытие прошло в рамках празднования 80-летия вуза, передает корреспондент РИАМО.

В торжественном мероприятии приняла участие министр просвещения РФ Ольга Васильева и первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

«Это первый в России центр, до конца года мы должны построить чуть больше 45 центров по всей стране, к 2024 году таких центров непрерывного повышения профессионального мастерства должно быть 225», - сказала Васильева.

Она добавила, что строительство таких центров идет параллельно с центрами оценки качества, которых должно быть около 80.

Забралова добавила, что в новом центре смогут обучаться порядка 1,5 тысяч человек в год. К работе в нем планируется привлекать ведущих отечественных и зарубежных специалистов и учителей-практиков. Уже с сегодняшнего дня там начинается обучение 296 слушателей по 14 авторским программам.

По ее словам, в регионе планируют открыть семь таких центров.

«Все они расположены так, чтобы охватить всю область. В центрах учителя смогут повышать свою квалификацию, учиться у коллег, обмениваться опытом. Есть и дистанционное обучение. Мы ожидаем, что ежегодно через эти центры будут проходить свыше 10 тысяч подмосковных педагогов», – заключила Забралова.