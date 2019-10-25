РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. Сотрудники ОМОН «Русич» провели занятие по безопасности для учащихся школы №29 Подольска, сообщается в группе «Росгвардия Московская область» в соцсети «ВКонтакте».

Бойцов ОМОН пригласили на встречу со старшеклассниками школы №29 в рамках месячника гражданской обороны. Главными темами разговора стали вопросы противодействия терроризму и экстремизму.

«Школьникам рассказали об участии спецподразделений Росгвардии в борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма, а также о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе», – говорится в сообщении.

Росвардейцы напомнили детям о мерах безопасности при угрозе совершения террористического акта и при обнаружении подозрительного предмета.