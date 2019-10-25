РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. Сотрудники ГУП «Подольскмежрайгаз» с 28 по 31 октября проведут техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в пяти домах микрорайона Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаем внимание проживающих в пяти многоквартирных домах на улице Советская и Спортивного проезда. Сотрудники филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» будут проводить в них плановые работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования. Жителей просят предоставить доступ в квартиры для выполнения работ», – говорится в сообщении.

Газовое оборудование проверят 28 октября в домах №№7 и 9 на улице Советская, 29 октября – в доме №5 на улице Советская, 30 и 31 октября – в доме №3 на улице Советская, 31 октября – в доме №1/14 на Спортивном проезде.