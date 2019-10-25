РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 окт. Современные образцы вооружения и военной техники показали делегации полицейских подразделений из Бразилии, посетившей Отдельную дивизию оперативного назначения имени Феликса Дзержинского в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Мероприятие состоялось в рамках визита делегации в Россию и участия в работе XXIII Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2019».

«Представители бразильских правоохранительных ведомств ознакомились с образцами вооружения и военной техники, стоящими на вооружении Росгвардии, а также осмотрели объекты учебно-материальной базы легендарного соединения», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия для делегации был организован демонстрационный показ военно-транспортного вертолета Ми-8 МТВ-2 и бронеавтомобиля «Тигр», которые используются в Росгвардии для выполнения служебно-боевых задач по борьбе с терроризмом.