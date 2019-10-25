РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 окт. Выставка научных изобретений «Просто гениально!» впервые откроется в подмосковных Люберцах в пятницу, ранее ее планировали открыть 18 октября, но открытие перенесли, сообщила председатель комитета по культуре администрации городского округа Светлана Носкова.

Посетители смогут изучить сложные природные и физические явления в игровой форме. Представленные экспонаты позволят самостоятельно проводить опыты и эксперименты в области звука и света, познакомят с законами механики, дадут понимание волшебства окружающего мира.

«Открытие выставки научных изобретений «Просто гениально!» перенесли с 18 октября на эту пятницу, 25 октября, она откроется в картинной галерее Люберец. Открытие перенесли, потому что экспозицию дополняли новыми изобретениями», – сказала Носкова.

Она отметила, что выставка откроется уже в 15:00 по адресу: улица Звуковая, дом №3. Выставка продлится по 31 января 2020 года.