РИАМО – 25 окт. В Москве до конца 2019 года подключат к электроснабжению ряд новых объектов метрополитена, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказал заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству АО «Объединенная энергетическая компания» Александр Воробьев. Компания обеспечивает электроснабжение в уже построенных объектах, а также разрабатывает перспективные схемы.

«До конца года мы подключили к электроснабжению станции «Лефортовская», «Рубцовская», «Авиамоторная» и «Стахановская». То же самое касается всей линии БКЛ, где мы также готовы подавать напряжение», - рассказал Воробьев.

Большая кольцевая линия метро — это крупнейший в мире проект в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. Со станций этой линии можно будет пересесть на другие ветки метро, на МЦК, линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры.