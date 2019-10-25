РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 окт. Гимназию №5 подмосковных Люберец эвакуировали из-за звонка об обнаружении подозрительного предмета, звонок оказался ложным, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В пятницу из-за звонка эвакуировали учеников и сотрудников гимназии №5 в соседнюю школу №20.

«Поступил звонок о нахождении подозрительного предмета на территории школы, эту информацию отработали сотрудники полиции, информация не подтвердилась», – сказал представитель.