РИАМО - 25 окт. На Краснопрудном переулке в Москве эвакуирован сортировочный центр «Почты России», в помещении обнаружен подозрительный предмет, сообщил РИАМО источник в экстренных службах.

«Сортировочный центр «Почты России», расположенный на Краснопрудном переулке эвакуирован. Там обнаружен подозрительный предмет. На место вызваны все спецслужбы города», - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент на месте находятся работники столичных специальных служб.

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