РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 окт. ГИБДД Балашихи предупредила водителей автобусов и грузовиков об ужесточении ответственности за нарушение режима труда и отдыха и выпуска на линию транспорта без тахографа с 1 ноября текущего года, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

1 ноября текущего года вступают в силу изменения в КоАП РФ в части ужесточения ответственности за нарушение режима труда и отдыха водителями грузовых транспортных средств и автобусов.

«Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» информирует, что норма закона затронет не только профессиональных перевозчиков, но и компании, которые используют транспорт для собственных нужд. Поправки коснутся, в частности, выпуска на линию транспорта без тахографа, если он обязателен. Административные санкции за подобные нарушения распространяются как на водителей, так и на должностных и юридических лиц», – говорится в сообщении.

Кроме того, вводятся обязанности по обеспечению безопасности перевозочного процесса и для физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, и автобусов.

Их владельцы будут обязаны анализировать и устранять причины ДТП и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств, обеспечивать соответствие их технического состояния требованиям российского законодательства, не допускать к эксплуатации в неисправном состоянии и осуществлять техобслуживание в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей.

Транспорт должен быть в обязательно порядке оснащен тахографами в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными законодательством России.