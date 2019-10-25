РИАМО – 25 окт. Опыт Белоруссии по цифровой переписи населения применят в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Росстата.

Делегация Росстата во главе с руководителем ведомства Павлом Малковым 19-20 октября посетила с рабочим визитом Минск и ознакомилась с организацией проведения в Белоруссии цифровой переписи населения.

«Цифровые переписи населения – это не только новое качество, но и требование времени. Зачастую люди уже не готовы напрямую общаться с переписчиками. Сейчас все проходит динамично, и мы должны предоставить людям возможность переписаться в удобное время и в комфортном месте», – сказал Малков.

В октябре Белоруссия вступила во всемирный переписной раунд 2015-2024 годов и стала первой страной СНГ, которая проводит перепись населения в цифровой форме с применением современных IT-технологий.

На первом этапе переписи, с 4 по 18 октября, жители Республики могли самостоятельно переписаться в интернете. Одновременно, с 4 по 30 октября, перепись можно пройти на стационарных переписных участках. С 21 по 30 октября переписчики Белстата проведут опрос тех, кто еще не принял участие в переписи. Все собранные сведения будут заноситься в электронные планшеты.

Основные технологические новинки будущей Всероссийской переписи населения, такие как самостоятельное заполнение электронных переписных листов на портале «Госуслуги» и использование переписчиками электронных планшетов, были протестированы во время Пробной переписи населения 2018 года, но опыт Белстата также является исключительно ценным для российских статистиков.

«Мы плотно поработали два дня, белорусские коллеги в самый разгар переписи рассказали, как она проходит. Здесь мы вживую видим, как налажен процесс переписи и как люди реагируют на внедрение цифровых технологий. В будущем это поможет избежать ошибок», – отметил Малков.

Он подчеркнул, что цифровая перепись — это не только возможность переписаться онлайн, но и использование передовых технологий для сбора и обработки информации.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).