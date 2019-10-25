РИАМО - 25 окт. В Протвине по улице Железнодорожная построят производственно-складское здание, объект будет находиться на территории действующего предприятия по выпуску продукции на основе пищевых ингредиентов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Проектом предусматривается расширение действующего предприятия за счет строительства производственно-складского здания с аналогичными технологическими и производственными процессами», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщик объекта — ООО «СТРОЙДОК-КОНСАЛТ».

В здании организуют временное хранение сырья и готовой продукции, а также выпуск новой. Общая площадь 4-этажного здания составит 9350 квадратных метров. Проектная мощность предприятия составит 10,5 тонн в сутки.

На объекте будет создано более 60 новых рабочих мест. Завершение всех строительных работ запланировано на второй квартал 2020 года.