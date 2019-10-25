РИАМО - 25 окт. Производство сыра в Подмосковье с января по август 2019 года увеличилось на 10,7%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Согласно данным рейтинга аналитического центра Milknews, Московская область продолжает лидировать и занимает второе место по производству сыра в России за восемь месяцев текущего года.

«С начала года производство сыра в Подмосковье выросло на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произведено 41,9 тысячи тонн – порядка 10% в общем объеме производства сыра в стране», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Производство сыров и сырных продуктов в России в январе-августе 2019 года в целом выросло на 3,1%, до 457,7 тысячи тонн по сравнению этим же периодом 2018 года. При этом производство сыров увеличилось на 7,4%, до 343,6 тысячи тонн, а сырных продуктов – снизилось на 7,9%, до 114,1 тысячи тонн.

Рейтинг возглавляет Алтайский край с показателем 64 тысячи тонн. В числе лидеров также Брянская область (31 тысяча тонн) и Белгородская область (24,7 тысячи тонн). Замыкает пятерку лидеров Воронежская область, которая произвела 23,3 тысячи тонн сыра.

Ранее Разин сообщал, что Московская область намерена лидировать в сырном и молочном производстве в ближайшем будущем.