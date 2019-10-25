РИАМО - 25 окт. В администрации городского округа Подольск допустили нарушение при проведении торгов по отбору управляющей организации для МКД, к такому выводу пришла комиссия антимонопольной службы после рассмотрения жалобы одного из участников аукциона, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

В Федеральную антимонопольную службу обратилось ООО «УК Ромос» с жалобой на действия комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Подольск. Так, администрация, по словам заявителя, неправомерно отклонила заявку на участие в конкурсе.

«Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России признала жалобу необоснованной и установила иные обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации и проведения торгов», - отмечается в материале.

В итоге комитету по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципалитета выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.