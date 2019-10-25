РИАМО - 25 окт. Территории, прилегающие к станциям МЦД-2, проверили в подмосковном Красногорске, в ходе проверки был выявлен ряд недостатков, основным из них стал мусор, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

В рамках рабочей проверки были осмотрены близлежащие территории станций Павшино, Опалиха, Нахабино.

«Самое главное - очень сильно замусорена территория», - сказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.

По его словам, имеющиеся недостатки нужно устранить до 10 ноября, и уже 15 ноября будет подготовлен доклад губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

В ходе проверки велась фото- и видеофиксация замеченных недостатков. Основными недочетами стали: неубранный мусор, надписи на заборах, перекопанная территория.

Запуск первых двух маршрутов МЦД запланирован на конец 2019 года. Московские центральные диаметры – крупнейший транспортный проект, представляющий из себя новое наземное метро, которое объединит формат пригородных электричек и столичного метрополитена.