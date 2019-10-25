РИАМО - 25 окт. В Москве в рамках фестиваля «День народного единства» с 28 октября по 4 ноября пройдет 30 бесплатных экскурсий, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Пока погода позволяет, экскурсоводы проекта «Гуляем по Москве» приглашают прогуляться по центральным московским улочкам и переулкам, побывать в усадьбе Останкино, саду Эрмитаж и Лефортовском парке, познакомиться с Москвой Гиляровского, Цветаевой, Ахматовой, Есенина, Станиславского и Шаляпина и послушать множество увлекательных историй о нашем городе и его знаменитых жителях», — говорится в сообщении.

Экскурсии будут длится 2-2,5 часа. Для участия необходима регистрация на сайте.

31 октября в 12:00 гостей приглашают на экскурсию «Необычная Москва Дяди Гиляя». Владимир Гиляровский считается непревзойденным знатоком старой Москвы. В ходе прогулки, маршрут которой взят со страниц его очерков, гостей познакомят с Москвой второй половины XIX века.

Также 31 октября в 14:00 гостей приглашают на новую экскурсию «Кисельные берега центра Москвы». В Москве есть Кисельные переулки, на их месте в XVII веке находилась Кисельная слобода, одна из 21 московских слобод Белого города. А в XIX веке в переулках располагались торговые дома и конторы известнейших компаний Российской империи. Участники экскурсии увидят комплекс зданий библиотеки имени И. С. Тургенева, редакцию газеты «Русские ведомости», доходный дом с/о «Жизнь» и усадьбу Фонвизиных - фон Мекк.

Экскурсия «Московское кружево барокко» пройдет 2 ноября в 16:00. Гостям расскажут, где в Москве находился прообраз петербуржского Петропавловского собора, какую церковь Наполеон хотел забрать в Париж и многое другое.

Подробное расписание экскурсий есть на сайте «Гуляем по Москве».

В этом году «День народного единства» пройдет со 2 по 4 ноября на 30 площадках по всему городу. В рамках фестиваля будет организована масса гончарных, ремесленных и кулинарных мастер-классов, игры и представления. На мероприятии можно будет попробовать национальные блюда и познакомиться с традиционным искусством.