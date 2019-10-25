РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 окт. Команды «Дети Подмосковья» и «Трудный возраст» из Красногорска вышли в финал Первой подмосковной лиги КВН, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

1/2 финала Первой подмосковной лиги КВН состоялась в ДК «Подмосковье» 24 октября. За выход в финал сразились шесть команд.

«Самые смешные и удачные шутки оказались у красногорских команд «Дети Подмосковья» и «Трудный возраст», они и завоевали две путевки в финал. Кроме того, по решению жюри еще одной команде – «ЛиТрес» из горокруга Истра – также вручили путевку в финал», – говорится в сообщении.

Суперигра пройдет 2 декабря в Королеве. Победители получат денежный приз на поездку на детский фестиваль в Сочи.