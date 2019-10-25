РИАМО - 25 окт. На Горьковском направлении Московской железной дороги на выходных изменится время отправления и прибытия некоторых электричек, также ряд пригородных поездов будет отменен, вместо них запустят компенсационные автобусы, сообщается на сайте АО «Центральная ППК».

На путях будут проводить работы по развитию железнодорожной инфраструктуры.

«Из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих на участках Москва- Балашиха, Реутово-Балашиха, Москва-Железнодорожная. На период проведения работ назначены компенсационные автобусы. Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте», — говорится в сообщении.

Двадцать шестого октября автобусы будут выезжать по направлению Балашиха – Реутов в 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20. По направлению Реутов – Балашиха — в 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10.

Двадцать седьмого октября по направлению Балашиха – Реутов автобусы выедут в 5:40, 6:10, 6:40, 7:10, 7:40, 8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10.

По направлению Реутов – Балашиха — в 6:10, 6:40, 7:10, 7:40, 8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10.

Автобусы будут останавливаться на остановках «Станция Балашиха», «Платформа Горенки», «Платформа Стройка», «Станция Реутово».

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием.