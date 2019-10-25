РИАМО – 25 окт. Специалисты Роскачества подготовили рекомендации по выбору томатного сока, прежде всего необходимо обращать внимание на маркировку, состав и срок годности, передает Федеральное агентство новостей.

При выборе томатного сока нужно обратить внимание на название продукта. В упаковке может быть не только сок, но и нектар, а также сокосодержащий напиток. Эти виды товара отличаются процентным содержанием сока.

«При изготовлении концентрированного сока из жидкости, отжатой из плодов, удаляют 50% воды. В нектаре содержится от 20% до 50% сока, а в сокосодержащем напитке — не менее 10% сока», – поясняется в материале.

Сок может продаваться в картонных пакетах, пластиковых или стеклянных бутылках. На упаковке сока должна указываться такая информация, как наименование продукции, изготовителя, дата изготовления, состав, объем, срок годности, условия хранения, показатели пищевой ценности, единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

По данным аналитического агентства AC Nielsen, томатный сок является самым популярным овощным соком не только в России, но и во всем мире. В ходе предстоящего исследования этого напитка специалисты Роскачества изучат 15 марок томатного сока по 30 показателям качества и безопасности.