РИАМО - 25 окт. Резкое похолодание придет в Московский регион в начале новой недели, в середине недели температура ночью может опуститься до минус 5 градусов, и днем может подморозить до минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Следующая неделя начнется с похолодания. 28 октября ожидается небольшой дождь, ночью в столице – 6-8 градусов, в Подмосковье – 4-9, днем сохранится такая же температура. 29 октября станет еще прохладнее: ночью до минус 2 – плюс 3 градусов, днем максимальная температура составит плюс 2-7 градусов, временами ожидаются осадки.

«В середине недели похолодание продолжится, местами пройдет небольшой снег. Наиболее вероятные значения ночной температуры — минус 5 – 0 градусов, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов. В последующие двое суток возможны небольшие колебания температуры», — говорится в сообщении.

А до конца этой недели сохранится теплая погода с температурой на 7-9 градусов выше климатической нормы. Предстоящие выходные, по меркам последней декады октября, будут очень теплыми. Так, 27 октября будет ветрено – порывы усилятся до 13-18 метров в секунду, но возможен рекорд температуры – столбики термометров могут подняться до плюс 16 градусов. Самым теплым этот день был в 1949 году, когда температура составила 15 градусов.

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