РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 окт. Жители Люберец смогут принять участие в международном фотоконкурсе «Самая красивая страна», организатором которого стало Русское географическое общество, подать заявку на участие можно до 31 января 2020 года, глава городского округа Владимир Ружицкий.

«У жителей округа есть прекрасная возможность продемонстрировать красоту люберецкого края всем жителям России. Ведь природа и человек – лучшие художники, а когда они встречаются вместе – получаются настоящие шедевры», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что конкурс включает в себя 12 номинаций: «пейзаж», «дикие животные», «макромир», «подводный мир», «эти забавные животные», «фотопроект», «Россия с высоты птичьего полета», «многоликая Россия», «живой архив», «снято на смартфон», «энергия воды России», «приз зрительских симпатий».

Победители в каждой номинации получат призы, а работы всех финалистов будут постоянными участниками фотовыставок.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.