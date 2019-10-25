РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 окт. В селе Ильинское подмосковного Красногорска планируют открыть музей материнства и младенчества в рамках проекта «Императорский маршрут», сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина и директор фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Алла Чигринова в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве. Красногорск стал одним из первых муниципалитетов Подмосковья, который присоединился к проекту «Императорский маршрут».

«15 октября Московская область подписала договор с Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом и Ростуризмом и присоединилась к большому проекту «Императорский маршрут». Сегодня (25 октября – ред.) Красногорск стал одной из первых территорий, которая подписанием договора подтвердила свои серьезные намерения стать частью этого просветительского проекта», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что первый объект, который совместно с фондом приведут в должное состояние – здание родильного приюта в селе Ильинское.

«Надеюсь, уже в конце 2020 года мы сможем открыть здесь музей материнства и младенчества», – добавила Хаймурзина.

Усадьба Ильинское-Усово принадлежала императрице Марии Александровне, а после ее кончины перешла к ее сыну, великому князю Сергею Александровичу и его супруге Елизавете Федоровне.

«Родильный приют в Ильинском появился после того, как здесь произошла трагедия – во время родов скончалась невестка великого князя Сергея Александровича, греческая принцесса Александра Георгиевна. Это событие затронуло всю императорскую фамилию. Для того, чтобы больше никогда такого не происходило, Сергей Александрович решает в 1891 году построить приют», – пояснила руководитель выставочных проектов фонда Людмила Шумская.

В 2019-2020 годах «Императорский маршрут» объединит места высочайшего пребывания и паломничеств представителей Российского императорского дома – усадьбы, резиденции, дворцовые комплексы Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Пермского края, Крыма, Свердловской, Тюменской, Воронежской, Костромской, Брянской и других областей – всего 19 регионов России.