Компьютерные игры давно не детская забава: по ним проводятся кибер-турниры, в них снимаются кинозвезды, а создателей игр уровня Хидео Кодзимы считают настоящими гениями. Однако те, кто далек от мира видеоигр, все еще считают их «тупыми стрелялками» и обижаются на своих половинок за то, что они уходят в виртуальную реальность, да еще и тратят на это кучу денег. Геймеры из Московского региона рассказали РИАМО, почему иногда игры лучше отношений.

Семен, 35 лет, фрилансер:

«Наверное, нет такой игры, в которую бы я не играл. Подсел на это еще в детстве, начинал с «Денди». Наверное, я до сих пор не вырос.

Для меня пройти очередную миссию ни с чем не сравнимый релакс.

Я недавно развелся, и большая часть заработка уходит на алименты двум детям, так что 5 тысяч в месяц для меня нелишние. Но разве можно экономить на эмоциях от покупки новой игры, когда можно сэкономить, например, на еде и одежде?

Сейчас у меня новая мечта – игровой монитор ViewSonic, это просто бомба в области визуализации. Но пока не могу позволить себе выложить 40 тысяч».

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Константин, 28, руководитель отдела в СМИ:

«В игры я играю сколько себя помню. Сначала это была приставка Sega Mega Drive. Потом – PlayStation 1 и компьютер. Сейчас предпочитаю играть на PlayStation 4.

Видеоигры давно перестали быть детским и нишевым развлечением, да и раньше их считали таковыми из-за стереотипов. Смешно, но некоторые все еще думают, что игры – это детский сад, что они приводят к отупению и насилию.

Сегодня это самый богатый на возможности вид интерактивного искусства, способный рассказывать истории поинтереснее большинства фильмов, делая игрока непосредственным участником событий.

Я люблю провести вечер с геймпадом в руках. Но это не значит, что я оградился от кинематографа и книг. Стараюсь уделить время всему.

Есть работы, в которых текста на несколько романов «Война и мир», персонажи и миры проработаны с невероятной точностью, а сюжет захватывает и держит внимание десятки часов. Некоторые игры, вроде знаменитой Journey, и игрой-то назвать язык не повернется – ты воспринимаешь ее как произведение искусства.

На игры я трачу в среднем 10 часов в неделю и в районе 2-3 тысяч рублей в месяц, закупаясь на распродажах. В редких случаях приходится выложить за новинку 5 тысяч.

Родственники считали мою любовь к играм детским развлечением, но однажды папа несколько часов смотрел, как я прохожу Detroit: Become Human, увидел сильную драму и поменял мнение.

Из друзей в игры играют в основном люди творческих профессий. Считаю, что игры пора внедрять в систему образования, ведь это безграничный инструмент для развития творческих способностей, логического мышления и изучения точных наук в понятной современному школьнику форме. А для детей-инвалидов это способ социализироваться в многопользовательских играх, почувствовать себя равным».

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Анастасия, 29 лет, редактор:

«Интересоваться видеоиграми я начала, когда все нормальные маленькие девочки играли в дочки-матери и Барби. Тогда у меня появилась первая «Денди» с небольшим набором игр. По классике жанра родители старались ограничить время на игры, аргументируя это тем, что я сломаю телевизор.

ПК появился у меня лет в 11, а первой любимой игрой стали «Герои меча и магии 3». Мы играли с братом день и ночь напролет. Первой моей серьезной игрой для меня стала Half-Life 2, хотя я тогда не особо понимала сюжет, но игра мне безумно нравилась.

У меня в коллекции все PS, от первой до актуальной четвертой.

Сейчас у меня SonyPlayStation 4 pro, два мощных компа с четырьмя мониторами, игровой ноутбук на случай поездок и различные аксессуары для стриминга. В ближайшее время планирую прикупить очки виртуальной реальности.

Не могу точно сказать, сколько я трачу денег на игры и аксессуары к ним, но я очень люблю эксклюзивы на PS4 и стараюсь брать все новинки.

Сложно выделить какую-то любимую игру, неизменно играю в World of Warcraft и Overwatch, где у меня есть своя команда. На «соньке» сейчас прохожу Man of Medan и старенький Outlast.

Родные смирились, что я не могу жить без игр. Друзья тоже в играх, либо компьютерных, либо настольных, мы часто играем вместе.

Не стоит думать, что я живу в виртуальном мире – оставляю время и на учебу, и на спортзал, и на другие, не менее важные занятия».

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Анастасия, 24 года, журналист:

«Я играю с семи лет, когда появился первый компьютер. Сначала у меня были простенькие игрушки типа Mario, Tetris и Doom. На данный момент любимые – Counter Strike: Global Offensive, Overwatch, Fallout (кроме 76 серии), S.T.A.L.K.E.R, Far Cry и Metro. Принципиально не играю на приставках, ибо неудобно. Хотя в VR со шлемом и специальными контроллерами очень даже нравится.

Трачусь на игры только на распродажах, ибо денег вечно не хватает.

Когда есть время, могу засесть конкретно – часов на шесть-восемь. Если по лайту, то час-два максимум в будний день. В неделю может выйти довольно много, зависит от того, смогут ли друзья куда-то вытащить меня или нет.

Отношениям игры, скажем так, явно не способствуют.

Но я никогда не променяю красочные миры и яркие вселенные на человека, который будет заставлять меня бросить все это.

Между компьютером и отношениями я выберу компьютер, и мне все равно, как к этому отнесутся окружающие.

С детства игры для меня – это возможность выйти за грани реальности. Когда накоплю, куплю себе VR-шлем, чтобы еще больше погружаться в атмосферу любимых игр. А любимому человеку придется либо присоединяться ко мне, либо относиться с пониманием».

Святослав, 29 лет, работник общественного транспорта:

«Моя страсть – Sony PlayStation 4, с нетерпением жду выхода пятой приставки. Постоянно покупаю новые игры и новых героев, например, в Mortal Kombat.

В среднем на игры у меня уходит тысяч 15 в месяц с учетом периодического обновления оборудования.

Не считаю это большими тратами, а вот моя супруга иного мнения – ее злит, что деньги уходят «в трубу». Пытается мне доказать, что вместо джойстика за 7500 рублей надо зимние ботинки купить. Да я лучше в старых похожу, чем буду ограничивать бюджет на хобби.

Кстати, на игровом компьютерном кресле тоже экономить не стал, купил почти за 40 тысяч рублей».

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Олег, 38 лет, таксист:

«Несколько лет назад я завязал со ставками – проиграл иномарку. И перешел на компьютерные игры. Сейчас играю в «Танки», а еще пытаюсь разбогатеть, скупая виртуальные банки и нефтяные вышки. Часть зарплаты сразу отдаю в семью, все-таки я кормилец.

Свои деньги трачу на игровой контент и гаджеты – не помню даже, когда себе носки новые в последний раз покупал.

Но ущербным себя не чувствую. Это моя отдушина».