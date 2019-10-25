© РИАМО
, Александр Манзюк
В подмосковной деревне Ельня Можайского городского округа на территории мемориального кладбища прошла торжественная церемония открытия воинского мемориала после реставрации.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В ходе восстановительных работ мемориал облицовали гранитом, также была установлена стела «Звезда».
© РИАМО
, Александр Манзюк
В реставрации приняли участие более 60 благотворителей, среди которых были муниципальные и региональные СМИ Подмосковья, федеральные СМИ.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Курировало работы министерство по информационной политике Московской области.
© РИАМО
, Александр Манзюк
«Благое дело мы вместе с вами совершили. Только что пели дети, до мурашек, это генетическая память, рассказы взрослых дали этот эффект. Хочу пожелать всем присутствующим, особенно молодежи, не забывать те трагические и победоносные дни, чтобы мы не забывали об этом говорить», — сказала министр по информационной политике Московской области Анастасия Звягина.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Церемония открытия прошла в рамках торжественного митинга, посвященного 78-ой годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В нем приняли участие ветераны, местные жители, юнармейцы, представители СМИ, пожертвовавшие деньги на реконструкцию.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Открытие воинского мемориала в деревне Ельня после реставрации в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Открытие воинского мемориала в деревне Ельня после реставрации в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Открытие воинского мемориала в деревне Ельня после реставрации в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Открытие воинского мемориала в деревне Ельня после реставрации в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Открытие воинского мемориала в деревне Ельня после реставрации в Подмосковье
© РИАМО
, Александр Манзюк
Мемориальное кладбище с мемориалом и храмом-часовней во имя Покрова пресвятой Богородицы находится на 125-м километре Минского шоссе.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Именно здесь, на одном из главных стратегических направлений наступления немецко-фашистских войск на Москву в октябре 1941 года проходили ожесточенные бои.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На территории кладбища перезахоранивают останки бойцов Красной Армии, найденные в Можайском округе. Сейчас их 123.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Поисковая работа на территории округа ведется с 2004 года. Первое перезахоронение состоялось в 2005 году.
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