«Благое дело мы вместе с вами совершили. Только что пели дети, до мурашек, это генетическая память, рассказы взрослых дали этот эффект. Хочу пожелать всем присутствующим, особенно молодежи, не забывать те трагические и победоносные дни, чтобы мы не забывали об этом говорить», — сказала министр по информационной политике Московской области Анастасия Звягина.